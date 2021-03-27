Результаты произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), прошёл заключительный соревновательный день среди женщин, которые представили свои произвольные программы.

Лучший результат в произвольной программе показала россиянка Александра Трусова, чей прокат оценили в 152,38 балла. Второй результат в произвольной программе показала ещё одна представительница России Анна Щербакова, которая набрала 152,17 балла. В тройку лучших попала Елизавета Туктамышева, получившая за своё выступление 141.6 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Произвольная программа. Женщины.

1. Александра Трусова (Россия) – 152.38.

2. Анна Щербакова (Россия) – 152.17.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 141.60.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141.16.

5. Каори Сакамото (Япония) – 137.42.