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Результаты произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию

Результаты произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), прошёл заключительный соревновательный день среди женщин, которые представили свои произвольные программы.

Лучший результат в произвольной программе показала россиянка Александра Трусова, чей прокат оценили в 152,38 балла. Второй результат в произвольной программе показала ещё одна представительница России Анна Щербакова, которая набрала 152,17 балла. В тройку лучших попала Елизавета Туктамышева, получившая за своё выступление 141.6 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Произвольная программа. Женщины.

1. Александра Трусова (Россия) – 152.38.
2. Анна Щербакова (Россия) – 152.17.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 141.60.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141.16.
5. Каори Сакамото (Япония) – 137.42.

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