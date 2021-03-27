Мишин: Туктамышева — Статуя Свободы для фигуристок, перешагнувших 20-ти летний возраст

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал результат спортсменки, которая заняла второе место на чемпионате мира в Стокгольме.
«Результат Лизы меня не поражает. Накануне отъезда на чемпионат я чувствовал, что она в очень хорошей форме. Я хочу сказать, что она ещё не всё показала, это не стопроцентный прокат, но хороший. Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова — девочки, работайте, и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не закажет», — приводит слова Мишина «Спорт-экспресс».
Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.
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