Депутат Лебедев — о России на ЧМ: несмотря на давление извне, доказали миру — мы лучшие

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал результаты российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Вчера, 26 марта, золото в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.
В соревнованиях спортивных пар первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
«Рад и горд за наших девочек! Наша страна всегда была в фаворитах фигурного катания. До сих пор мир помнит славные имена наших победителей, с одной из них нам посчастливилось быть коллегами по парламентскому цеху — Ирина Роднина. Конечно, что в Советском Союзе, что в России фигурным катанием можно только восхищаться. Девочки — молодцы! Несмотря на все скандалы, которые последнее время возникали внутри российского фигурного катания, и давление, оказанное извне, мы доказали всему миру, что если подходить к решению вопросов только по спортивным критериям, то мы лучшие», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 марта 2021
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