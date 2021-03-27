Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Хилл: россияне грубо ошиблись, а оценки — как у Джиллс и Пуарье. Совершенно неправильно

Хилл: россияне грубо ошиблись, а оценки — как у Джиллс и Пуарье. Совершенно неправильно
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл посетовал на оценки, которые получили его соотечественники, фигуристы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, по итогам ритмического танца на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката Джиллс и Пуарье занимают четвёртое место. Российская пара Александра Степанова и Иван Букин — пятые.

«Пайпер и Поль были очень хороши, они выступили превосходно, излучали уверенность. Они мне говорили, что едут сюда с намерением одержать победу, хотят завоевать медали. Глядя на их танец, забываешь обо всех проблемах, забываешь о пандемии. Очень чистое, безупречное катание.

Я бы сказал, что судьи немного пожадничали, если сравнить их с ближайшей по оценкам парой — Букиным и Степановой. Россияне грубо ошиблись на твизлах и финнстепе, на дорожке шагов. Это большое «нет-нет», потому что ей нужен был двойной твизл. У них те же оценки, что и у ребят, откатавших чисто с хорошей и сложной программой, и мне кажется, что это совершенно неправильно», — сказал Хилл в эфире CBC.

Канадский эксперт: Синицина и Кацалапов напали на серию твизлов, как бандиты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021