Хилл: россияне грубо ошиблись, а оценки — как у Джиллс и Пуарье. Совершенно неправильно

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл посетовал на оценки, которые получили его соотечественники, фигуристы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, по итогам ритмического танца на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката Джиллс и Пуарье занимают четвёртое место. Российская пара Александра Степанова и Иван Букин — пятые.



«Пайпер и Поль были очень хороши, они выступили превосходно, излучали уверенность. Они мне говорили, что едут сюда с намерением одержать победу, хотят завоевать медали. Глядя на их танец, забываешь обо всех проблемах, забываешь о пандемии. Очень чистое, безупречное катание.



Я бы сказал, что судьи немного пожадничали, если сравнить их с ближайшей по оценкам парой — Букиным и Степановой. Россияне грубо ошиблись на твизлах и финнстепе, на дорожке шагов. Это большое «нет-нет», потому что ей нужен был двойной твизл. У них те же оценки, что и у ребят, откатавших чисто с хорошей и сложной программой, и мне кажется, что это совершенно неправильно», — сказал Хилл в эфире CBC.

Канадский эксперт: Синицина и Кацалапов напали на серию твизлов, как бандиты