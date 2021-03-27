В академии Плющенко поздравили Трусову с завоеванием бронзовой медали на ЧМ в Стокгольме

На официальной странице академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в «Инстаграме» поздравили российскую фигуристку Александру Трусову с бронзовой медалью чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).
«Поздравляем Александру Трусову с бронзовой медалью на чемпионате мира! Боец, героически пошла на пять четверных в произвольной программе. Поднялась с двенадцатого места на пьедестал, получила малую золотую медаль за победу в произвольной программе. Поздравляем тренерский штаб академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — говорится в сообщении.
Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков: два из них удачно, один — с ошибкой, два — с падением.
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