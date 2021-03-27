В академии Плющенко поздравили Трусову с завоеванием бронзовой медали на ЧМ в Стокгольме

На официальной странице академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в «Инстаграме» поздравили российскую фигуристку Александру Трусову с бронзовой медалью чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

«Поздравляем Александру Трусову с бронзовой медалью на чемпионате мира! Боец, героически пошла на пять четверных в произвольной программе. Поднялась с двенадцатого места на пьедестал, получила малую золотую медаль за победу в произвольной программе. Поздравляем тренерский штаб академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — говорится в сообщении.

Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков: два из них удачно, один — с ошибкой, два — с падением.

«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!