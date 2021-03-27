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«Девочки — космос! Это было до слёз». Воронов — о российском пьедестале у фигуристок на ЧМ

«Девочки — космос! Это было до слёз». Воронов — о российском пьедестале у фигуристок на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России по фигурному катанию, а ныне тренер Сергей Воронов поделился эмоциями после исторического выступления российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряная награда досталась Елизавете Туктамышевой, бронзовую медаль получила Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

«Вау! Девочки – это космос! Это было до слёз!» — написал Воронов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 27 марта, с произвольными программами выступят мужчины. Начало — в 13:00 мск. По итогам короткой программы россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.

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