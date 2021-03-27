Семененко чисто исполнил произвольную программу на ЧМ в Стокгольме и будет в топ-10

В настоящее время на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) мужчины выступают с произвольными программами. Россиянин Евгений Семененко после проката захватил лидерство. За выступление он получил от судей 171.59 балла. Ближайшего преследователя, итальянца Маттео Риццо, Евгений опережает на 13,08 балла.



Ещё один представитель России, Михаил Коляда, с произвольной программой выступит позже. Фигурист получил 21-1 стартовый номер.



Напомним, вчера, 26 марта, медали были разыграны в женском одиночном катании. Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.