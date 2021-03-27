Владимир Путин поздравил Щербакову, Туктамышеву и Трусову с выдающимся выступлением на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Президент также направил поздравления призёрам соревнований — Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
«Уважаемые Анна Станиславовна, Елизавета Сергеевна и Александра Вячеславовна! Поздравляю вас с замечательным достижением на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме. Впервые в истории весь пьедестал почёта в женском фигурном катании за Россией!
Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм.
И, конечно, отмечу блестящее выступление Анны Щербаковой. Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему Дню рождения. Желаю новых свершений, благополучия и удачи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.
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