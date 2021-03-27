«Не хочу, чтобы затерялся этот факт». Канадка Дюамель указала на оценки Трусовой и Мияхары

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель выразила недовольство оценками за компоненты, которые получила российская фигуристка Александра Трусова по итогам произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Четверные прыжки Трусовой заставили меня сползти на край стула. Но я бы не хотела, чтобы затерялся этот факт», — написала она на своей странице в «Твиттере».

Меган ссылается на твит rockerskating, где демонстрируются оценки Трусовой и японской фигуристки Сатоко Мияхары за компоненты. У Александры они выше, чем у японки: 66.34 против 63.27.

Многие пользователи «твиттера» оставили солидарные комментарии под соответсвующими публикациями. Вот что они написали:

«Меня это ужасно бесит».

«Да, поддерживаю».

«Сатоко должна была получить не менее семидесяти».

«Всё дело в коррупции в судействе».

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