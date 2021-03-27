Ягудин: три фигуриста представят нашу великую спортивную державу на ОИ. Спасибо!
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на то, что сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин на предстоящих Олимпийских играх в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
«У нашей страны есть квота. Мы добились, мы завоевали три путёвки на Олимпийские игры. Трое мужчин будут представлять нашу великую спортивную державу на предстоящем турнире. Спасибо!», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».
Сегодня, 27 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) среди мужчин-одиночников был разыгран комплект медалей. Победу одержал американец Нэйтан Чен. Россиянин Михаил Коляда стал пятым, а Евгений Семененко — восьмым.
Сборная России обеспечила три квоты в соревнованиях мужчин-фигуристов на Олимпийских играх
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