Авербух – о результатах Коляды и Семененко: мы в мировой элите – это главное достижение

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух подвёл итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. На следующем первенстве планеты и на Олимпийских играх Россию теперь будут представлять три одиночника.

«Наши пацаны выступили очень достойно. Спасибо Алексею Николаевичу Мишину, который подготовил двух ребят. Самое главное, что таким ровным выступлением мы завоевали три квоты на Олимпиаду.

Дебютант Семененко не дрогнул, занял восьмое место. Миша Коляда мог выступить чуть лучше, если бы не ошибся на тройном акселе. Объективно, конкуренты катались выдающимся образом, было очень сложно попасть в тройку. Михаил был бы максимум четвёртым, а не пятым. Миша вернулся, катался очень уверенно. Он два раза повторил тулуп, нужно разнообразить четверные прыжки.

Есть дополнительная квота, это будет всех подстёгивать. У нас очень хорошая команда. У Димы Алиева, Марка Кондратюка, Саши Самарина есть шанс попадать в команду. Мы в мировой элите – это главное достижение», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.