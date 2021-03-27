Слуцкая: Чен недостижим, даже с напором Коляды. Нигде такого не видела – феноменально!

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая подвела итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. На следующем первенстве планеты и на Олимпийских играх Россию теперь будут представлять три одиночника. Чемпионом мира в третий раз стал американец Нэйтан Чен.

«Мне очень понравился Семененко: он сделал максимум на своём дебютном чемпионате и выглядел просто потрясающе.

Коляда хорошо начал свою программу, но допустил ряд ошибок: и падение, и помарка. Жалко, что так всё вышло. Но даже с напором Миши Чен сегодня недостижим. Я такого нигде никогда не видела — это феноменально! Нэйтан всё сделал легко, без сучка, без задоринки. Он вне конкуренции. Что касается Ханю, то он чемпион и лидер, но в этот раз он совсем рассыпался. На него это не похоже.

Чтобы поехать на Олимпиаду Семененко надо доказать, что он этого достоин. Сейчас делать выводы по нему ещё рано. У Жени есть потенциал и есть приёмы, которые ему стоит ещё изучить. Чен сегодня задрал для него планку — есть к чему стремиться. По своим меркам он достиг максимума, и всё сделал хорошо», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпината» Егором Филиным.