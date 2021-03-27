Евгений Семененко: доволен, что всё запланированное получилось
Российский фигурист Евгений Семененко подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
17-летний дебютант Семененко безошибочно откатал короткую и произвольную программы и занял восьмое место. Вместе с Михаилом Колядой, ставшим пятым, Семененко вернул России три квоты на чемпионат мира и Олимпийские игры.
Для Евгения чемпионат мира стал первым в карьере международным турниром среди взрослых.
«Рад, доволен, что всё, что запланировал, получилось, будем работать дальше. Над чем? Над второй оценкой, скольжением, усложнять заходы, прыжковый контент, идти вперёд.
Честно, старался не думать о квотах, настраиваться на прокаты, а там — как будет. Считаю, сделал всё, что мог», — приводит слова Семененко RT.
Чемпионат мира по фигурному катанию. Русские мужики совершили чудо. Браво, парни! LIVE
Россия должна увезти три золота с чемпионата мира! Такого не было 16 лет! Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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