Загорски и Гурейро уступили 0,06 балла американцам в борьбе за девятое место

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершили своё выступление в произвольном танце россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Спортсмены получили за свой прокат 112,87 балла. Это на 0,56 балла меньше, чем выступавшие перед ними американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер. По сумме двух танцев Загорски и Гурейро также уступили американцам – всего 0,06 балла — и поменялись с ними местами в турнирной таблице.

Личный рекорд в произвольном танце (112,93) Загорски и Гурейро установили на чемпионате Европы – 2020. Рекорд мира в этом виде программы принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону и равняется 136,58. Это достижение они показали на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

На чемпионате мира выступят ещё два российских дуэта. Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место после ритмического танца, Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют и будут завершать выступления танцоров на чемпионате мира.