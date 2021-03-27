«Я сам в шоке». Авербух удивился оценкам канадской пары, опередившей Степанову и Букина

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал оценки, полученные за произвольный танец канадским дуэтом Пайпер Джиллс/Поль Пуарье.

Спортсмены, опережавшие Александру Степанову и Ивана Букина после ритм-танца на несколько сотых, получили сразу на 5 баллов больше россиян – 130,98.

«Я вижу оценки, и они у Джиллс и Пуарье выше. Возможно, меня упрекнут в национальном пристрастии, но мне однозначно Саша и Ваня понравились больше. Конечно, у канадцев великолепная пара, технический арсенал очень высокий. Но я смотрю на оценки, и такая разница в их пользу над Сашей и Ваней. Специалистам виднее, но канадцы сами такого не ожидали. Я сам в шоке. Саша и Ваня были великолепны.

У канадцев лёгкий показательный номер, и я не понял, где они набрали свои баллы. А ведь я всегда их поддерживал, мне нравился их номер «Ван Гог». Просто они сегодня ровно катались-катались и, похоже, прикатались к медалям», — сказал Авербух в эфире Первого канала.