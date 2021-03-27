Бестемьянова: танец Степановой и Букина не оценили как следует

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги соревнований в танцах на льду на чемпионате мира.
Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. Александра Степанова и Иван Букин не смогли подняться выше пятого места.
«Поздравляю наших ребят с долгожданной победой. Вика с Никитой откатались потрясающе и победили абсолютно заслуженно. Чудесно! Степановой и Букину не надо было ошибаться вчера. Сегодня они катались явно не на пятое место, а намного лучше. Очень жаль, что их произвольный танец не оценили как следует.
Три золотые медали – это фантастический результат. Поздравляю нашу федерацию, всех болельщиков, всех тренеров. Потрясающий для нас чемпионат мира», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 27 марта 2021
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