Бестемьянова: танец Степановой и Букина не оценили как следует

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги соревнований в танцах на льду на чемпионате мира.



Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. Александра Степанова и Иван Букин не смогли подняться выше пятого места.



«Поздравляю наших ребят с долгожданной победой. Вика с Никитой откатались потрясающе и победили абсолютно заслуженно. Чудесно! Степановой и Букину не надо было ошибаться вчера. Сегодня они катались явно не на пятое место, а намного лучше. Очень жаль, что их произвольный танец не оценили как следует.



Три золотые медали – это фантастический результат. Поздравляю нашу федерацию, всех болельщиков, всех тренеров. Потрясающий для нас чемпионат мира», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.