Степанова: нам с Букиным было больше нечего терять после ошибки в ритм-танце

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала выступление дуэта в произвольном танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Степанова и Букин допустили ошибку в ритмическом танце и, несмотря на блестящий прокат произвольного, не сумели улучшить позицию и подняться выше пятого места.
«Нам было больше нечего терять, потому что допустили грубую ошибку в ритм-танце и оказались далеко от пьедестала. Поэтому решили с тренерами откататься для себя, с душой, ни за что не переживать, чтобы достойно закончить сезон для себя и команды.
Чемпионат мира — это особенный турнир. Это не Гран-при и не российский старт. Получить урок на таком старте — это огромный опыт, думаю, он даст нам толчок вперёд»,— приводит слова Степановой RT.
- 27 марта 2021
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