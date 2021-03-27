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Тарасова прокомментировала победу Синициной и Кацалапова на чемпионате мира

Тарасова прокомментировала победу Синициной и Кацалапова на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Очень-очень хороший прокат! Просто спасибо им за такое катание, программу, проникновение и музыку! Синицина и Кацапалов катались очень сильно, здорово катали музыку. Много лет у нас не было золотой медали», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.
3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.

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