Тарасова прокомментировала победу Синициной и Кацалапова на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию.



«Очень-очень хороший прокат! Просто спасибо им за такое катание, программу, проникновение и музыку! Синицина и Кацапалов катались очень сильно, здорово катали музыку. Много лет у нас не было золотой медали», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.

2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.

3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.