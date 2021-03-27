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Российские фигуристы выиграли общекомандный зачёт ЧМ, показав лучший результат за 22 года

Российские фигуристы выиграли общекомандный зачёт ЧМ, показав лучший результат за 22 года
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Сборная России по фигурному катанию уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото и серебро в активе сборной США, серебро и бронза у японских одиночников, серебро у китайской пары и бронза у канадских танцоров.

Чемпионами мира стали россияне Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева. Бронзовые медали у пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и одиночницы Александры Трусовой.

Предыдущий раз шесть медалей российские фигуристы выигрывали на чемпионате мира 1999 года. Тогда отечественные спортсмены: Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников – завоевали золотые медали. Серебряным призёром стал Евгений Плющенко, а бронзу в соревнованиях женщин завоевала Юлия Солдатова.

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