Российские фигуристы выиграли общекомандный зачёт ЧМ, показав лучший результат за 22 года

Сборная России по фигурному катанию уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).
Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото и серебро в активе сборной США, серебро и бронза у японских одиночников, серебро у китайской пары и бронза у канадских танцоров.
Чемпионами мира стали россияне Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева. Бронзовые медали у пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и одиночницы Александры Трусовой.
Предыдущий раз шесть медалей российские фигуристы выигрывали на чемпионате мира 1999 года. Тогда отечественные спортсмены: Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников – завоевали золотые медали. Серебряным призёром стал Евгений Плющенко, а бронзу в соревнованиях женщин завоевала Юлия Солдатова.
- 27 марта 2021
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