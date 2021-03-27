«Если это политика, надо разбираться». В Госдуме раскритиковали оценки Степановой и Букина

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира.
Второй российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин из-за ошибки в ритм-танце занял пятое место.
«Совершенно потрясающая победа наших ребят! Как бы ни хотели занизить оценки — это было невозможно. Синицына и Кацалапов были на голову выше конкурентов.
Обидно за нашу вторую пару. Считаю, что Степановой и Букину были поставлены необоснованно низкие оценки. Они заслуживают более высокого места.
Оцениваю выступления исключительно как любитель фигурного катания и болельщик российских спортсменов. Для меня было удивительно, что нашу вторую пару обошли канадцы, откатавшие свою программу гораздо хуже. Конечно, судить профессионалам… Возможно, я чересчур переживаю за наших и это предвзятое мнение. Но я слышал слова мэтров в прямом эфире — они тоже не согласны с оценками.
Обидно. Если наши ребята сильнее, почему мы должны мириться с предвзятым отношением? Если это политика — надо разбираться.
Хочется поздравить всю школу российского фигурного катания и Федерацию фигурного катания. То, что сделали наши ребята на чемпионате мира — это очень круто. Они соревновались без флага и гимна, но от этого мы не стали любить их меньше. Они — гордость России!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 марта 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:37
-
23:34
-
23:29
-
23:18
-
23:09
-
23:01
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:32
-
22:24
-
22:07
-
21:52
-
21:41
-
21:24
-
20:21
-
20:03
-
19:40
-
19:25
-
19:04
-
18:31
-
18:19
-
18:13
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:28
-
17:23