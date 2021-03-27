«Если это политика, надо разбираться». В Госдуме раскритиковали оценки Степановой и Букина

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира.

Второй российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин из-за ошибки в ритм-танце занял пятое место.



«Совершенно потрясающая победа наших ребят! Как бы ни хотели занизить оценки — это было невозможно. Синицына и Кацалапов были на голову выше конкурентов.

Обидно за нашу вторую пару. Считаю, что Степановой и Букину были поставлены необоснованно низкие оценки. Они заслуживают более высокого места.

Оцениваю выступления исключительно как любитель фигурного катания и болельщик российских спортсменов. Для меня было удивительно, что нашу вторую пару обошли канадцы, откатавшие свою программу гораздо хуже. Конечно, судить профессионалам… Возможно, я чересчур переживаю за наших и это предвзятое мнение. Но я слышал слова мэтров в прямом эфире — они тоже не согласны с оценками.



Обидно. Если наши ребята сильнее, почему мы должны мириться с предвзятым отношением? Если это политика — надо разбираться.



Хочется поздравить всю школу российского фигурного катания и Федерацию фигурного катания. То, что сделали наши ребята на чемпионате мира — это очень круто. Они соревновались без флага и гимна, но от этого мы не стали любить их меньше. Они — гордость России!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.