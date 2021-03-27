Александр Жулин оценил работу судей на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин заявил, что не имеет претензий к судейству соревнований танцоров на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Победу впервые за 12 лет одержали российские фигуристы. Чемпионами мира стали подопечные Жулина – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
«Всегда присутствуют мысли, что нам могут занизить оценки. Но сегодня мне показалось, что судьи грамотно отработали. У меня к ним вопросов нет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.
Александра Степанова и Иван Букин, допустившие ошибку в ритмическом танце и блестяще откатавшие произвольный, не смогли подняться выше пятого места. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в борьбе за девятое место уступили 0,06 балла американцам Кейтлин Гавайек и Жан-Люку Бейкеру.
- 27 марта 2021
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