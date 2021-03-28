Алиев: я сам профукал поездку на чемпионат мира. Это моя проблема, моя боль

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о реакции на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция).



«Когда узнал, что поеду не я? Точно не помню, я тренировался. А потом прочитал в новостях, что федерация приняла решение. Никакой реакции на это у меня не было, полное спокойствие.



Я сам профукал эту поездку. Это моя проблема, моя боль. Внутри себя я просто сгладил это. Во-первых, это спорт. Во-вторых, так уж случилось. На следующий день я пришёл на тренировку и также свободно катался», — сказал Алиев на YouTube-канале Татьяны Элькиной.



Напомним, национальную команду России в мужском одиночном катании представляли Михаил Коляда и Евгений Семененко. Коляда стал пятым, а Семененко — восьмым. Их результат в сумме принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

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