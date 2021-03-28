Анна Щербакова примет участие в командном чемпионате мира в Японии

Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что собирается принять участие в командном чемпионате мира, который состоится в Осаке (Япония). Соревнования пройдут с 15 по18 апреля.



«Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.

Но это никак не отменяет того, что я всё равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать всё, на что способна», — приводит слова Щербаковой Sport24.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция) Анна завоевала золотую медаль. Она уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной, несмотря на падение на четверном флипе, набрала необходимые баллы, чтобы сохранить лидерство по сумме двух программ.



Для Щербаковой, дебютировавшей на чемпионате мира, это первый международный титул. Ранее она три раза подряд побеждала на чемпионате России.