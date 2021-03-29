Американский тренер объяснил, почему Трусовой поставили такие высокие оценки за компоненты

Американский тренер Александр Уряшев высказал мнение о выступлении Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Трусова сорвала каскад в короткой программе и заняла только 12-е место. В произвольной она попыталась исполнить пять четверных прыжков, но дважды упала. В итоге Александра стала бронзовым призёром соревнований.
«Я согласен с теми, кого удивило, что Плющенко заставлял Трусову делать четверной лутц на разминке перед короткой программой. Мы потом пообщались с моим другом Алексеем Летовым из Бостона, и он мне сказал: «Какой смысл делать на разминке четверной, если выступишь с тройным?“ И как раз у неё была проблема с прыжком. Она забыла, что надо делать тройной, а не четверной. Отсюда перекрут на тройном. Не знаю, почему Евгений это сделал. Может, это потому, что у него пока нет тренерского опыта. Но легко критиковать.
Короткая программа у Трусовой ещё выглядела нормально. Там три простых прыжка, можно спокойно думать о хореографии, вращениях. Она Тоня Хардинг, Мидори Ито, она не Саша Коэн, не Джанет Линн, не Пегги Флеминг. Трусова — спортсменка другого типа, она атлетичная фигуристка. А произвольная программа Александры — это просто погоня за четверными прыжками, от одного к другому, а потом к следующему. Но это здорово, что у нас есть спортсмены разного стиля.
У Трусовой были слишком высокие оценки за артистизм? Любой фигурист с такими прыжками производит на меня впечатление. Поэтому я тоже дал бы ей оценки чуть выше, чем она заслужила за свои компоненты. Вы всё прекрасно понимаете. Ну как судьи поставят за один компонент 7.8, а рядом — 2.3? Такого быть не может. Вот тебе 10.0 за музыкальную интерпретацию и 2.0 за катание. Ну что это? Судьи так не делают, потому что хотят работать дальше", — сказал Уряшев в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.
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