Плющенко наконец-то добился чего-то в качестве тренера. Вот только его вклад в успех Русской ракеты кажется минимальным.

Спасибо, что живая. Почему Трусова должна благодарить Тутберидзе за медаль чемпионата мира

Евгений Плющенко на коне. У двукратного олимпийского чемпиона наконец-то появился первый большой тренерский успех. Бронза Александры Трусовой на чемпионате мира действительно нереальное достижение для академии «Ангелы Плющенко», которая раньше славилась в основном скандалами и неудачами учениц.

Однако есть твёрдое ощущение, что сумасшедший прорыв Русской ракеты состоялся в первую очередь благодаря уникальному характеру самой спортсменки и багажу, заложенному её бывшим тренером Этери Тутберидзе.

Да что там, не уйди Трусова от Тутберидзе, и она могла уже быть чемпионкой мира!

Первый крупный успех тренера Плющенко

Трусова пошла на огромный риск в произвольной программе и зашла на пять четверных прыжков. Безупречным получился только лутц в каскаде с тройным тулупом. На флипе поставили неясное ребро, на тулупе был огромный недокрут, сальхов и сольный квад-лутц обернулись падениями. Саша явно поправила положение после провала в короткой программе, но, казалось, для пьедестала этого будет мало. Однако в данном случае непредсказуемость женской «одиночки» сыграла нам в плюс – иностранные соперницы падали одна за другой. Наши Туктамышева с Щербаковой тоже падали, но всё-таки отправили Трусова на третью ступень пьедестала.

Чем выше Саша поднималась в таблице, тем позитивнее она выглядела на месте промежуточного лидера. Повышалось настроение и у Евгения Плющенко, ведь он был всё ближе к своему первому международному успеху в качестве тренера. В итоге Плющенко теперь официально тренер медалистки чемпионата мира! И наверняка очень доволен собой.

Вклад Плющенко в прорыв Трусовой минимален

Вот только подавляющее большинство болельщиков уверено, что вклад Плющенко в успех Трусовой либо минимален, либо вообще отсутствует. И эту точку зрения нельзя списать лишь на нелюбовь народных масс к двукратному олимпийскому чемпиону.

Победа Трусовой — прежде всего над собой. Саша в очередной раз доказала, что она — настоящий боец. Спортсменка не сдалась после провала в короткой программе и пошла ва-банк, представив самый сложный контент в истории фигурного катания. Она выступала, что называется, на морально-волевых, показывая мощь характера, заключённого в теле хрупкой 16-летней девушки.

История с пятью квадами чётко показывает, как строится работа одарённой фигуристки и её тренера. Трусова мечтала об этом два года, это стало её идеей фикс. Это не тренерское решение Плющенко, а инициатива самой фигуристки. Тутберидзе была против ставки исключительно на прыжки, и Плющенко после провала Саши на Гран-при был вынужден согласиться с Этери Георгиевной. Сейчас же просто всё совпало так, что мечта Трусовой стала адекватна обстоятельствам.

«Конечно, я недовольна своим сегодняшним выступлением, хотела, чтобы всё было чисто. В будущем сделаю всё возможное, чтобы показать чистое катание. Если случилось неудачное выступление, нужно сразу забыть об этом и просто двигаться дальше. Что касается пяти четверных, ехала сюда с таким набором. Ни на один меньше прыгать не собирались ни при каком раскладе», — говорила Саша после проката.

Что же касается роста Трусовой в плане артистизма, то он определённо есть. Не сказать, что спортсменка стала лучше слушать музыку, но Саша стала женственнее, у неё появились плавность, более красивые линии. И вклад Плющенко чувствуется, но даже без его участия спортсменка стала бы кататься иначе — неизбежное взросление и трансформация тела сделали бы своё дело.

Трусова довела болельщиков до слёз! Неужели на чемпионате мира будет русский пьедестал? Саша пострадала от строгости арбитров. Но всё равно бьётся за медаль!

Трусова использует багаж Тутберидзе

Плющенко весь сезон был рядом с Трусовой: обеспечивал условиями и контрактами, селил в президентском люксе, превозносил в интервью. То, что Сашу не постигла судьба Косторной, конечно, тренерский успех Плющенко. Но по сути, все её изменения довольно поверхностны. Если присмотреться, то Саша всё ещё Саша — та самая Русская ракета, какой она была, когда феерила за «Хрустальный». Даже новые лирические образы, которые ей дали в «Ангелах Плющенко», не способны скрыть харизму яркой, энергичной фигуристки.

В борьбе за победу Саша использует навыки, полученные у Тутберидзе. Конечно, наивно думать, что Саша в одно мгновение откажется от всех знаний, которые в неё вложила Этери Георгиевна. Это база, которой обладает каждый фигурист. Однако проблема лежит глубже — Саша выживает только благодаря ей: прыжки, в особенности коронный четверной лутц, — это всё из «Хрустального». Даже тройной аксель фигуристка стала разучивать у Тутберидзе. А за сезон у Плющенко так и не довела его до стабильного исполнения.

Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе? Похоже, Евгений так опасался провала Русской Ракеты, что позаимствовал опыт её бывшего тренера.

Первую половину прошлого сезона Трусова безраздельно доминировала, занимая первые места на всех турнирах, но затем у неё пошёл спад, и фигуристка стала систематически уступать своим коллегам по группе Тутберидзе — Косторной и Щербаковой. На последних трёх соревнованиях Саша становилась третьей. В произвольной программе она падала минимум раз. У Плющенко ничего не изменилось — фигуристка всё ещё нестабильна. Так что за свою медаль на чемпионате мира Саша должна благодарить именно Тутберидзе. А Плющенко разве что можно поблагодарить за то, что при нём спортсменка не развалилась окончательно. Спасибо, что живая.

У Тутберидзе Трусова могла выиграть чемпионат мира

Сейчас Трусова вновь оказалась не перепутье. И в эксклюзивном интервью «Чемпионату», и сразу после проката на чемпионате мира Саша заявляла, что не собирается никуда уходить. При этом глава «Самбо-70» Ренат Лайшев готов принять Трусову обратно в любой момент и даже обещает, что фигуристку никто ни в чём не обвинит.

«С Плющенко мне очень комфортно». Трусова не собирается возвращаться к Тутберидзе Русскую ракету абсолютно не волнуют оценки и критика в интернете. Другое дело – собаки. Откровенное интервью Саши «Чемпионату».

Впереди олимпийский сезон, и тандему Плющенко-Трусова предстоит много работы. Есть ли у двукратного олимпийского чемпиона план, как сделать уже из Саши чемпионку, неизвестно. В этом и заключается основная проблема. У Этери он наверняка был. Если бы фигуристка не покинула «Хрустальный», то Тутберидзе обязательно помогла бы ей пережить трудный период.

И сейчас Саша вполне могла стоять на верхней ступени пьедестала с золотой медалью чемпионата мира.