Спасибо, что живая. Почему Трусова должна благодарить Тутберидзе за медаль чемпионата мира

Евгений Плющенко на коне. У двукратного олимпийского чемпиона наконец-то появился первый большой тренерский успех. Бронза Александры Трусовой на чемпионате мира действительно нереальное достижение для академии «Ангелы Плющенко», которая раньше славилась в основном скандалами и неудачами учениц.
Однако есть твёрдое ощущение, что сумасшедший прорыв Русской ракеты состоялся в первую очередь благодаря уникальному характеру самой спортсменки и багажу, заложенному её бывшим тренером Этери Тутберидзе.
Да что там, не уйди Трусова от Тутберидзе, и она могла уже быть чемпионкой мира!
Первый крупный успех тренера Плющенко
Трусова пошла на огромный риск в произвольной программе и зашла на пять четверных прыжков. Безупречным получился только лутц в каскаде с тройным тулупом. На флипе поставили неясное ребро, на тулупе был огромный недокрут, сальхов и сольный квад-лутц обернулись падениями. Саша явно поправила положение после провала в короткой программе, но, казалось, для пьедестала этого будет мало. Однако в данном случае непредсказуемость женской «одиночки» сыграла нам в плюс – иностранные соперницы падали одна за другой. Наши Туктамышева с Щербаковой тоже падали, но всё-таки отправили Трусова на третью ступень пьедестала.
Чем выше Саша поднималась в таблице, тем позитивнее она выглядела на месте промежуточного лидера. Повышалось настроение и у Евгения Плющенко, ведь он был всё ближе к своему первому международному успеху в качестве тренера. В итоге Плющенко теперь официально тренер медалистки чемпионата мира! И наверняка очень доволен собой.
Вклад Плющенко в прорыв Трусовой минимален
Вот только подавляющее большинство болельщиков уверено, что вклад Плющенко в успех Трусовой либо минимален, либо вообще отсутствует. И эту точку зрения нельзя списать лишь на нелюбовь народных масс к двукратному олимпийскому чемпиону.
Победа Трусовой — прежде всего над собой. Саша в очередной раз доказала, что она — настоящий боец. Спортсменка не сдалась после провала в короткой программе и пошла ва-банк, представив самый сложный контент в истории фигурного катания. Она выступала, что называется, на морально-волевых, показывая мощь характера, заключённого в теле хрупкой 16-летней девушки.
История с пятью квадами чётко показывает, как строится работа одарённой фигуристки и её тренера. Трусова мечтала об этом два года, это стало её идеей фикс. Это не тренерское решение Плющенко, а инициатива самой фигуристки. Тутберидзе была против ставки исключительно на прыжки, и Плющенко после провала Саши на Гран-при был вынужден согласиться с Этери Георгиевной. Сейчас же просто всё совпало так, что мечта Трусовой стала адекватна обстоятельствам.
«Конечно, я недовольна своим сегодняшним выступлением, хотела, чтобы всё было чисто. В будущем сделаю всё возможное, чтобы показать чистое катание. Если случилось неудачное выступление, нужно сразу забыть об этом и просто двигаться дальше. Что касается пяти четверных, ехала сюда с таким набором. Ни на один меньше прыгать не собирались ни при каком раскладе», — говорила Саша после проката.
Что же касается роста Трусовой в плане артистизма, то он определённо есть. Не сказать, что спортсменка стала лучше слушать музыку, но Саша стала женственнее, у неё появились плавность, более красивые линии. И вклад Плющенко чувствуется, но даже без его участия спортсменка стала бы кататься иначе — неизбежное взросление и трансформация тела сделали бы своё дело.
Трусова использует багаж Тутберидзе
Плющенко весь сезон был рядом с Трусовой: обеспечивал условиями и контрактами, селил в президентском люксе, превозносил в интервью. То, что Сашу не постигла судьба Косторной, конечно, тренерский успех Плющенко. Но по сути, все её изменения довольно поверхностны. Если присмотреться, то Саша всё ещё Саша — та самая Русская ракета, какой она была, когда феерила за «Хрустальный». Даже новые лирические образы, которые ей дали в «Ангелах Плющенко», не способны скрыть харизму яркой, энергичной фигуристки.
В борьбе за победу Саша использует навыки, полученные у Тутберидзе. Конечно, наивно думать, что Саша в одно мгновение откажется от всех знаний, которые в неё вложила Этери Георгиевна. Это база, которой обладает каждый фигурист. Однако проблема лежит глубже — Саша выживает только благодаря ей: прыжки, в особенности коронный четверной лутц, — это всё из «Хрустального». Даже тройной аксель фигуристка стала разучивать у Тутберидзе. А за сезон у Плющенко так и не довела его до стабильного исполнения.
Первую половину прошлого сезона Трусова безраздельно доминировала, занимая первые места на всех турнирах, но затем у неё пошёл спад, и фигуристка стала систематически уступать своим коллегам по группе Тутберидзе — Косторной и Щербаковой. На последних трёх соревнованиях Саша становилась третьей. В произвольной программе она падала минимум раз. У Плющенко ничего не изменилось — фигуристка всё ещё нестабильна. Так что за свою медаль на чемпионате мира Саша должна благодарить именно Тутберидзе. А Плющенко разве что можно поблагодарить за то, что при нём спортсменка не развалилась окончательно. Спасибо, что живая.
У Тутберидзе Трусова могла выиграть чемпионат мира
Сейчас Трусова вновь оказалась не перепутье. И в эксклюзивном интервью «Чемпионату», и сразу после проката на чемпионате мира Саша заявляла, что не собирается никуда уходить. При этом глава «Самбо-70» Ренат Лайшев готов принять Трусову обратно в любой момент и даже обещает, что фигуристку никто ни в чём не обвинит.
Впереди олимпийский сезон, и тандему Плющенко-Трусова предстоит много работы. Есть ли у двукратного олимпийского чемпиона план, как сделать уже из Саши чемпионку, неизвестно. В этом и заключается основная проблема. У Этери он наверняка был. Если бы фигуристка не покинула «Хрустальный», то Тутберидзе обязательно помогла бы ей пережить трудный период.
И сейчас Саша вполне могла стоять на верхней ступени пьедестала с золотой медалью чемпионата мира.
- 27 марта 2021
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