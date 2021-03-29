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Чемпион мира Галлямов: сейчас просто хочется надышаться свежим воздухом

Чемпион мира Галлямов: сейчас просто хочется надышаться свежим воздухом
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

21-летний российский фигурист Александр Галлямов, ставший чемпионом мира в парном катании с Анастасией Мишиной на проходившем турнире в Стокгольме (Швеция), дал первый комментарий после возвращения в Россию.

«В Швеции был очень жёсткий карантин, поэтому сейчас хочется просто надышаться свежим воздухом. Мы повидались с нашими иностранными соперниками, с которыми знаем друг друга ещё с юниорских соревнований. А теперь хочется увидеть родных и близких, потому что до чемпионата мира у нас был ещё недельный сбор в Новогорске. В общей сложности не виделись с друзьями и родными две недели. Поэтому сейчас очень хочется увидеться, обняться», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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