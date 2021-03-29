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Жулин: три золотые медали для России на ЧМ – это фантастика

Жулин: три золотые медали для России на ЧМ – это фантастика
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин по возвращению в Россию рассказал, чем ему запомнился прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«На прошедшем чемпионате мира мне больше всего запомнилась медаль моих учеников. Да и вообще, три золотые медали для России — это фантастика.

Сколько было зрителей на трибунах? Не знаю, сидели там какие-то волонтёры, может, человек 20-30. Но зал был пустой», — передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России вернулась с главного турнира года. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото и серебро в активе сборной США, серебро и бронза у японских одиночников, серебро у китайской пары и бронза у канадских танцоров. Предыдущий раз шесть медалей российские фигуристы выигрывали на чемпионате мира 1999 года.

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