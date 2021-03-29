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Тренер Чена: перед произвольной программой сказал Нэйтану одну-единственную фразу

Тренер Чена: перед произвольной программой сказал Нэйтану одну-единственную фразу
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Нэйтана Чена, рассказал, что говорил подопечному перед произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме. Чен в третий раз подряд выиграл ЧМ: до этого он первенствовал на турнирах в Милане (2018 год) и Сайтаме (2019 год).

«Перед произвольным прокатом после утренней тренировки я сказал ему одну-единственную фразу: «Абсолютно уверен, что ты всё сделаешь. Даже сомнений никаких в этом нет».

Не знаю уж, насколько Чен воспринял мои слова, но могу повторить: всё это он неоднократно делал на тренировках, и самое важное — делал ровно в таком же качестве, как откатал произвольную программу в Стокгольме. Определяющим-то здесь является вопрос качества», — цитирует Арутюняна «RT на русском».

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