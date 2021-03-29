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«Улыбайся каждому». Тамара Москвина рассказала о тренировках будущих чемпионов

«Улыбайся каждому». Тамара Москвина рассказала о тренировках будущих чемпионов
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Тренер Тамара Москвина рассказала, как готовит победы своих учеников. На чемпионате мира в Стокгольме победу в соревнованиях спортивных пар одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тренирующиеся у Москвиной.

«Мы никогда не ждём победы, мы это готовим. Всегда есть масса вариантов того или иного результата. Возможность выиграть есть у каждого.

Я в паре тренирую с молодым партнёром, надо работать вдвоём. Мы делаем всё, чтобы Галлямов и Мишина хорошо друг к другу относились. Иногда стараемся их перехитрить, чтобы они сделали всё, что мы хотим. Например, Галлямов всегда любил прыгать один раз. Мы ему говорили: “Ты такой талантливый. Что ты не можешь прыгать три раза?». Мишиной мы говорили: «Настя, представь, что на каждом месте в зале сидит симпатичный молодой человек. Улыбайся каждому».

We are the champions — очень претенциозный выбор музыки для проката. Но только для тех, кто знает английский. Половина же не знает. Взять эту музыку — нахальство. Но мне уже 80, надо хоть раз в жизни понахальничать», — сказала Москвина в эфире Первого канала.

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