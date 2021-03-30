Авербух: выступление Щербаковой на чемпионате мира — не сюрприз, а заслуженная медаль

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что победа Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме не стало сюрпризом.
«Анна Щербакова блестяще выступила на чемпионате России в Челябинске, стала чемпионкой России, весь сезон каталась потрясающе. Она фантастически откатала короткую программу. Да, была небольшая ошибка на четверном прыжке в произвольной программе, но Аня — настоящий боец и очень талантливый человек. Её выступление — не сюрприз, а заслуженная медаль.
Чемпионат мира в Швеции действительно наш. Благодаря таким результатам растёт популяризация фигурного катания. Сейчас это точно спорт номер один», — сказал Авербух в эфире Первого канала.
Также Авербух пояснил, что при старой системе судейства Александре Трусовой не удалось бы подняться с 12-го места после короткой программы на третье итоговое.
«Что было хорошего в старой системе оценивания фигурного катания? Раньше был виден флаг под табличкой судьи. Было понятно, из какой страны человек, что с него можно спросить.
Сейчас есть возможность перепрыгнуть с двенадцатого места на третье. При старой системе такое было бы невозможно, не хватило бы прослойки участников. Нынешняя система оценивания более гибкая, она чётче судит, если совершена ошибка», — сказал Авербух.
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