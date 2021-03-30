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Бестемьянова: пускай нам объяснят, как формируется рейтинг ISU

Бестемьянова: пускай нам объяснят, как формируется рейтинг ISU
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала то, что Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Внимания обращать не стоит. Когда была жеребьёвка на чемпионат мира, чемпионы России — Степанова и Букин — оказались с самым низшим рейтингом из всех сильнейших пар мира. После такого я перестала даже думать об этом.

Я предполагаю, что говорить про это надо, но не понимаю, как они формируют. Это должны делать функционеры. Давайте все дружно возьмём и спросим: как формируется рейтинг? Пускай нам объяснят, потому что рейтинг непосредственно влияет на жеребьёвку чемпионатов. Конечно, нужно этим озадачиться», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU, несмотря на золото чемпионата мира
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