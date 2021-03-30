Бутырская — о рейтинге ISU: пусть Кихира наслаждается. Наши фигуристки — лучшие в мире

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала то, что Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Конечно, Кихира не первая фигуристка мира, а Щербакова не вторая. После чемпионата мира, турнира такого масштаба, Аня до следующего сезона будет лучшей фигуристкой в мире. Все это прекрасно понимают. А Рика Кихира даже в тройку не попала. Вдобавок к Щербаковой у нас есть ещё Лиза Туктамышева и Саша Трусова — вот три наши фигуристки, которые на данный момент лучшие в мире. А Кихира пусть наслаждается рейтингом, пока мы будем работать дальше.

В фигурном катании рейтинг не значит то же самое, что в теннисе. Первая ракетка мира — действительно круто. Теннисисты держатся на вершине неделями, потом про них говорят: «Он был первой ракеткой мира». Это остаётся в истории. У нас в фигурном катании такого нет. Это, наверное, сделано для людей, которые хуже катаются, чтобы их правильно расставить на разминке, чтобы более-менее катающийся человек не оказался первым. Такое произошло со мной на Олимпийских играх в Нагано — тогда я по какой-то причине выступала первой. Наверное, рейтинг нужен для этого. Не важно, какая у тебя позиция в этом списке, главное, что ты чемпион мира или чемпион Европы. На рейтинг не нужно обращать абсолютно никакого внимания», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.