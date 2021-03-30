Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Мишина: когда вижу китайские или японские пары, где оба партнёра маленькие, мне страшно

Мишина: когда вижу китайские или японские пары, где оба партнёра маленькие, мне страшно
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Российская фигуристка Анастасия Мишина сообщила, тяжело ли ей кататься с высоким партнёром Александром Галлямовым.

«Лично мне с высоким, наоборот, легче. Я вообще как-то больше доверяю сильным и высоким мальчикам, нежели небольшим. Вот когда смотрю на китайские или японские пары, где оба партнёра маленькие, становится реально страшно. Постоянно думаю: а вдруг мальчик выкинет девочку так, что она не докрутит, упадёт, с подкрутки прилетит локтем или получит какую-то другую травму. А Саше я доверяю», — приводит слова Мишиной «RT на русском».

Напомним, Мишина и Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Фигуристы завоевали золотые медали на первом для себя чемпионате мира. Пара из Санкт-Петербурга, шедшая после короткой программы третьей, за произвольный прокат получила 151,8 балла и в сумме набрала 227,59.

«Улыбайся каждому». Тамара Москвина рассказала о тренировках будущих чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021