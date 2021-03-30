Мишина: когда вижу китайские или японские пары, где оба партнёра маленькие, мне страшно

Российская фигуристка Анастасия Мишина сообщила, тяжело ли ей кататься с высоким партнёром Александром Галлямовым.
«Лично мне с высоким, наоборот, легче. Я вообще как-то больше доверяю сильным и высоким мальчикам, нежели небольшим. Вот когда смотрю на китайские или японские пары, где оба партнёра маленькие, становится реально страшно. Постоянно думаю: а вдруг мальчик выкинет девочку так, что она не докрутит, упадёт, с подкрутки прилетит локтем или получит какую-то другую травму. А Саше я доверяю», — приводит слова Мишиной «RT на русском».
Напомним, Мишина и Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Фигуристы завоевали золотые медали на первом для себя чемпионате мира. Пара из Санкт-Петербурга, шедшая после короткой программы третьей, за произвольный прокат получила 151,8 балла и в сумме набрала 227,59.
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