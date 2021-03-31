Анастасия Мишина: Семененко — большой молодец. Я начала гордиться нашими мальчишками

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивной паре, рассказали о выступлениях с чемпионата мира в Стокгольме (Швеция), которые они хотели бы пересмотреть.



«Прокаты Нэйтана Чена. Я бы даже не стал выделять произвольную программу или короткую, потому что они обе классные. Там было такое классное катание, совмещённое с сумасшедшими прыжками… Идеальные программы в моём представлении. Ещё мне очень понравилась короткая программа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Их ритмический танец», — приводит слова Галлямова «RT на русском».

Анастасия, в свою очередь, также выделила американского фигуриста Нэйтана Чена. И, кроме того, отметила россиян Евгения Семененко и Елизавету Туктамышеву.

«Я бы тоже с удовольствием пересмотрела произвольную Чена. Это было что-то. Просто шикарно. Мы были в зале и аплодировали стоя. Прыгали и орали от восторга. Второе выступление, которое хотелось бы увидеть ещё раз, — произвольная Жени Семененко. Он большой молодец: откатал обе программы так, что я просто начала гордиться нашими мальчишками. И очень рада за Лизу Туктамышеву. Она такой большой путь прошла к этой медали. Не выступала на чемпионатах мира шесть лет — и так потрясающе вернулась. Это большая победа для неё», — сказала Мишина.