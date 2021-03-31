Тамара Москвина: Щербаковой нужно было бы подыскать очень высокого партнёра

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала своё предложение чемпионке мира 2021 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой перейти в парное катание. В эфире Первого канала Москвина обратилась к Щербаковой со словами: «Если надоест одиночное катание — переходи в парное. С мальчиком кататься веселее».
«Конечно, это была шутка. Слишком напряжённой была обстановка во время телевизионного интервью, и нужно было её разрядить. Удивительно, что кто-то воспринял мои слова всерьёз. Для парного катания Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит. Ей нужно было бы подыскать очень высокого партнёра, а такого парня, как Андрей Чувиляев, сейчас нет», — приводит слова Москвиной РИА «Новости».
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