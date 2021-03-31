Казакова: здорово, что Загитовой и Медведевой всё равно интересуются

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова поделилась мнением о возможности возобновления участия в соревнованиях российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«То, что фанаты продолжают сравнивать Загитову и Медведеву — это нормально. Они совсем недавно ещё катались. В каких-то интервью читаю, что возвращение всё ещё возможно. Когда они только начинали бороться, это был праздник. Медведева и Загитова соревновались друг с другом, очень хорошо продвигали фигурное катание, особенно одиночное. Это здорово, что ими всё равно интересуются. И плюс они принимают участие во многих шоу — это красиво, зрелищно, замечательно. Может, всё-таки болельщики ждут, что они вернутся и у них будет противостояние.
Конечно, участие в шоу отдаляет Загитову от возвращения в фигурное катание. Мы все понимаем, что телевидение привлекает имена. Зрителям было интересно посмотреть, какой она будет ведущей. Всегда будет и негативное мнение, и позитивное. Это хорошо. Конечно, опыта мало, с Лёшей Ягудиным ей не сравниться. Но потихонечку растёт. Если у человека есть возможность попробовать, почему нет», — сказала Казакова в эфире Радио Зенит.
Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении. Из-за проблем со спиной Медведева не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона и пропустила чемпионат страны.
«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 марта 2021
-
17:35
-
17:32
-
17:10
-
14:25
-
12:25
-
11:57
-
10:21
-
09:26
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:36
-
00:31
- 30 марта 2021
-
23:55
-
23:33
-
22:59
-
21:43
-
20:55
-
19:53
-
17:45
-
16:28
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
15:27
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:43
-
13:39
-
12:58
-
12:46
-
11:56