Казакова: здорово, что Загитовой и Медведевой всё равно интересуются

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова поделилась мнением о возможности возобновления участия в соревнованиях российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.



«То, что фанаты продолжают сравнивать Загитову и Медведеву — это нормально. Они совсем недавно ещё катались. В каких-то интервью читаю, что возвращение всё ещё возможно. Когда они только начинали бороться, это был праздник. Медведева и Загитова соревновались друг с другом, очень хорошо продвигали фигурное катание, особенно одиночное. Это здорово, что ими всё равно интересуются. И плюс они принимают участие во многих шоу — это красиво, зрелищно, замечательно. Может, всё-таки болельщики ждут, что они вернутся и у них будет противостояние.



Конечно, участие в шоу отдаляет Загитову от возвращения в фигурное катание. Мы все понимаем, что телевидение привлекает имена. Зрителям было интересно посмотреть, какой она будет ведущей. Всегда будет и негативное мнение, и позитивное. Это хорошо. Конечно, опыта мало, с Лёшей Ягудиным ей не сравниться. Но потихонечку растёт. Если у человека есть возможность попробовать, почему нет», — сказала Казакова в эфире Радио Зенит.

Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении. Из-за проблем со спиной Медведева не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона и пропустила чемпионат страны.

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