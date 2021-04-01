Свищёв: в США пишут о музыке гея вместо гимна России? Журналисты выполняют заказы за $ 250

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление американского спортивного обозревателя Филиппа Херша о замене гимна России музыкой Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. По словам журналиста, он нашёл иронию в том, что Россия с антигомосексуальными законами отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем.

«Определённый пул американских и английских журналистов по очереди будут выкидывать фейковую, смешную и противную информацию. На данный момент у них нет работы, поэтому приходится заниматься подобными вещами. Им за это платят порядка $ 250 — они с удовольствием выполняют заказы. Это заряженные журналисты. Всё это от злости, зависти, безысходности и досадного проигрыша американских фигуристов. Они уже не знают к чему прицепиться



Чайковский — знаменитый русский композитор, который прославился на весь мир. Лично мне о его пристрастиях ничего не известно. В следующий раз они будут нас обвинять в других вещах: им не понравится форма или русская красота наших девчонок… Они будут цепляться за всё, чтобы быть на волне хайпа. Композицию Чайковского согласовал ISU. Если им не нравится Чайковский, то все претензии — в международный союз конькобежцев», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.