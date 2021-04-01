Директор «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что российская фигуристка Александра Трусова пообещала ему вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, ранее Трусова занималась у Тутберидзе, в межсезонье-2020 она перешла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«Мы живём школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придёт обратно в школу.

Правильно сделает, что вернётся. Она встанет на своё место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у неё отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!