Директор «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что российская фигуристка Александра Трусова пообещала ему вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.
Напомним, ранее Трусова занималась у Тутберидзе, в межсезонье-2020 она перешла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.
«Мы живём школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придёт обратно в школу.
Правильно сделает, что вернётся. Она встанет на своё место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у неё отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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