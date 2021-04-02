Добрин: прямо тянет Трусову прыгать квады даже в короткой, а бредовые правила ограничивают

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин, ранее работавший в команде Этери Тутберидзе, оценил выступление Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. Фигуристка занимала 12-е место после короткой программы, но в итоге смогла завоевать бронзу.

«Саша свой тройной лутц в короткой программе как будто перекрутила до почти четверного, потому и ошиблась. Прямо тянет её прыгать квады даже в короткой, а бредовые правила, запрещающие это, её ограничивают. Возможно, сбило то, что отказались от тройного акселя, — она говорила не раз, что ошибается на простом, как только облегчает контент. Хотя на чемпионате России всё же было нормально, но тут нервов больше.



Респект ей за риск в любом случае. Падает, падает, но когда-нибудь да откатает чисто, тем более на тренировках у неё получается, все это видели. Майя Хромых тоже падала с четверных весь сезон, а в финале Кубка России сделала чисто сразу два квада», — приводит слова Добрина сайт «Матч ТВ».

«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!