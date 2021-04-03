Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Загитова трижды упала во время шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани

Загитова трижды упала во время шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани показала две программы и трижды упала, сообщает «Спорт Бизнес Online». В номере «Эсмеральда», который планировался как произвольная программа на сезон-2020/2021, Загитова упала с тройного лутца и тройного флипа. Затем фигуристка вышла на лёд с «Клеопатрой» (программой, с которой выступала в сезоне-2019/2020) и снова упала с тройного лутца, а вместо двойного акселя прыгнула «бабочку».

Евгения Медведева впервые после Олимпиады-2018 показала «Анну Каренину», а также «Эхо любви», Камила Валиева — «Девочку на шаре» и «Экзогенезис». Впервые после возвращения в группу Тутберидзе вышла на лёд Алёна Косторная. Сначала с показательным номером прошлого сезона, затем — с программой, с которой выступала бы в этом сезоне, не перейди она к Евгению Плющенко. Также впервые в этом сезоне на льду с программой появилась представляющая Казахстан Элизабет Турсынбаева.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Победила, но не убедила. Щербаковой повезло, что на чемпионате мира не было Загитовой
Разговоры о космическом прорыве в женском фигурном катании сильно преувеличены. Алине пора возвращаться?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021