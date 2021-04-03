Загитова трижды упала во время шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани показала две программы и трижды упала, сообщает «Спорт Бизнес Online». В номере «Эсмеральда», который планировался как произвольная программа на сезон-2020/2021, Загитова упала с тройного лутца и тройного флипа. Затем фигуристка вышла на лёд с «Клеопатрой» (программой, с которой выступала в сезоне-2019/2020) и снова упала с тройного лутца, а вместо двойного акселя прыгнула «бабочку».
Евгения Медведева впервые после Олимпиады-2018 показала «Анну Каренину», а также «Эхо любви», Камила Валиева — «Девочку на шаре» и «Экзогенезис». Впервые после возвращения в группу Тутберидзе вышла на лёд Алёна Косторная. Сначала с показательным номером прошлого сезона, затем — с программой, с которой выступала бы в этом сезоне, не перейди она к Евгению Плющенко. Также впервые в этом сезоне на льду с программой появилась представляющая Казахстан Элизабет Турсынбаева.
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