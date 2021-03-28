Победила, но не убедила. Щербаковой повезло, что на чемпионате мира не было Загитовой

Этот чемпионат мира мы запомним надолго! Впервые в истории весь пьедестал среди женщин заняли россиянки. Щербакова, Туктамышева и Трусова восхитили и осчастливили всю Россию, но обойтись без грубых ошибок ни одной из них не удалось. Чемпионка мира Щербакова поразила силой характера и волей к победе, но не убедительным и чистым катанием.



Вокруг только и разговоров о революции в женском одиночном катании, а ведь при Медведевой и Загитовой такого и близко не было.



Кто знает, может, слабый уровень турнира в Стокгольме спровоцирует возвращение Алины?

Последний триумф Загитовой и Медведевой

За грандиозным успехом российских фигуристок в Стокгольме не многие вспомнили, что своей победой Анна Щербакова лишила Алину Загитову звания действующей чемпионки мира. Алина не выходила на лёд с декабря 2019 года, но в силу обстоятельств сохраняла за собой титул сильнейшей фигуристки мира вплоть до этого момента.

В Сайтаме Загитова после тяжелейшего сезона, полного падений, поражений и разочарований, не дала ни повода усомниться в своей безупречности. А по соседству с ней на пьедестале оказалась Евгения Медведева, чья медаль стала огромной сенсацией. За наших девочек разбирала гордость, но вместе с тем было трудно отделаться от мысли, что для обеих звёзд фигурного катания это последний громкий успех. Загитова и Медведева утратили стабильность, иностранные соперницы стали поддавливать, а главное – новое поколение чудо-девочек Тутберидзе уже находилось на низком старте и готовилось совершить революцию в фигурном катании. Казалось, Алина и Женя ничего не смогут противопоставить юным обладательницам четверным прыжков и скоро отойдут в сторону.

Звёзды отошли в сторону

Первый сезон эпохи Трусовой, Щербаковой и Косторной в таком ключе и прошёл. Фигуристки набирали космические баллы и стали немыслимые рекорды, до которых Жене и Алине даже теоретически невозможно было дотянуться. В итоге Загитова через девять месяцев после победы на чемпионате мира поставила карьеру на паузу, а через две недели прервалась и соревновательная деятельность Медведевой. Официально обе фигуристки карьеры ещё не завершили и даже входят в состав сборной России на этот сезон, но реальной веры в их возвращение уже почти не оставалось.

Подвиги Щербаковой и Трусовой, а также спад Косторной после отказа от тройной акселя и доминирование юной Валиевой окончательно убедили любителей фигурного катания в том, что побеждать без элементов ультра-си уже просто невозможно. Но чемпионат мира в Стокгольме перевернул всё с ног на голову и заставил вновь посмотреть на Загитову и Медведеву как на потенциальных лидеров сборной.

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Незавершённая революция

Чемпионат мира в Стокгольме должен был стать фестивалем четверных прыжков. Квады заявили все три основные претендентки на победу: россиянки Щербакова и Трусова, а также японка Рика Кихира. Но заявить – не значит сделать. Кихира вообще отказалась от риска, Щербакова с единственного квада упала, а Трусова, хотя и приземлила сразу три разных четверных, полностью реабилитироваться за провал в короткой программе не смогла и завоевала только бронзу.

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: РИА Новости

Россиянки хотя и заняли весь пьедестал, по качеству катанию и числу выдающихся прокатов соревнования в Стокгольме получились одними из слабейших за последние годы. Конечно, можно всё списать на пресловутый коронавирус, который кому-то доставил серьёзные проблемы со здоровьем, а кого-то лишил возможности для тренировок, но результаты турнира в Швеции никак позволяют признать революцию завершившейся, а времена Медведевой и Загитовой – далёким прошлым. Достаточно взглянуть на опытную и яркую бельгийку Луну Хендрикс, которая без намёка на сложные прыжки стала пятой, проиграв Трусовой менее 10 баллов. Да, Саша много ошибалась, но и Луна ни разу не Каролина Костнер, к тому же у неё и близко нет такого авторитета у судей, как у представительниц России.

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Медведева и Загитова могли выиграть этот чемпионат мира?

Триумфальное, но не безгрешное выступление юных россиянок вновь породило сравнения со звёздами прошлых сезонов. Удивительно, но Медведева ещё на чемпионате мира-2017 набирала больше баллов, чем Щербакова в Стокгольме. И это при старой системе оценок, в которой надбавка составляла максимум три балла, а не пять как сейчас. У Жени было 233,41 балла (на тот момент — мировой рекорд) против 233,17 у Щербаковой.



Загитова свой чемпионат мира выиграла уже после судейской реформы, набрав 237,50 балла. То есть обе звезды последних лет с теми прокатами могли уверенно обходить Щербакову в Стокгольме. Кроме того, результат Медведевой, принёсший ей бронзу в 2019-м в Сайтаме, сейчас бы гарантировал серебро.

Конечно, речь не о том, что Женя и Алина прямо сейчас могли бы выйти на лёд и оставить Щербакову без мечты о золоте. Просто чемпионат мира в Стокгольме показал, что все разговоры о космическом рывке в уровне фигурного катания, несколько преувеличены. Оказалось, что четверные прыжки — не панацея, а наши фигуристки — не роботы. Если раньше казалось, что против Трусовой, Щербаковой и Косторной нет никакого оружия, то теперь безальтернативность их доминирования вызывает серьёзные вопросы. И Щербаковой очень повезло, что в Стокгольме среди её соперниц не было Загитовой.

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Возвращение Загитовой возможно

Вполне возможно, что Загитова и Медведева, наблюдая за чемпионатом мира, думали: «А с ними можно бороться!» В своей лучшей они бы это наверняка и сделали. Но Алине не хватило мотивации, а Жене — здоровья. Зато за неимоверную волю и терпений воздалось Елизавете Туктамышевой, завоевавшей серебро. Прав Мишин, когда говорит, что Лиза указывает путь фигуристкам за 20 и мотивирует их не опускать руки. А ведь Загитовой нет и 19! Да, у неё в активе все существующие титулу, но выиграть две Олимпиады подряд никому не удавалось уже более 30 лет – чем не мотивация?



Алине пора возвращаться?