Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«И в Голливуде сниматься можно». Подписчики оценили фото Жулина с длинными волосами

«И в Голливуде сниматься можно». Подписчики оценили фото Жулина с длинными волосами
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин на своей странице в «Инстаграме» разместил своё фото с длинными волосами.

«Доброе утро, друзья», — подписал фотографию Жулин.

Фотографию можно посмотреть на странице Жулина в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Александра. Вот что они написала в комментариях.

«Думаю, с такой внешностью и в голливудских фильмах сниматься можно».

«На Траволту похож».

«А где блондин?» — «Смена имиджа» (ответил Жулин).

«Вау, вот это образ».

Известными учениками Жулина являются Татьяна Навка и Роман Костомаров. Кроме них он тренировал Кристину Фрейзер и Игоря Луканина, Наташу Пешалу и Фабьена Бурзу, Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва, а также многих других.

Дмитриев-младший: в США всегда мог прийти в гости к Навке и Жулину. Александр был как отец
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021