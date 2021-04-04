«И в Голливуде сниматься можно». Подписчики оценили фото Жулина с длинными волосами

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин на своей странице в «Инстаграме» разместил своё фото с длинными волосами.
«Доброе утро, друзья», — подписал фотографию Жулин.
Фотографию можно посмотреть на странице Жулина в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото Александра. Вот что они написала в комментариях.
«Думаю, с такой внешностью и в голливудских фильмах сниматься можно».
«На Траволту похож».
«А где блондин?» — «Смена имиджа» (ответил Жулин).
«Вау, вот это образ».
Известными учениками Жулина являются Татьяна Навка и Роман Костомаров. Кроме них он тренировал Кристину Фрейзер и Игоря Луканина, Наташу Пешалу и Фабьена Бурзу, Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва, а также многих других.
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