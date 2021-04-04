Дмитриев-младший: в США всегда мог прийти в гости к Навке и Жулину. Александр был как отец

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артур Дмитриев-младший вспомнил о времени, которое он провёл в США, где его родители тогда занимались тренерской деятельностью.
«Очень интересное было время, компания собралась классная: олимпийские чемпионы Виктор Петренко и Илья Кулик, серебряные призёры Олимпиады Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Мы дружили семьями, вместе отмечали праздники. Сейчас такого нет, чтобы вся элита фигурного катания собиралась в одном месте.
Кстати, я тренировался на одном катке с Сарой Хьюз. Мы жили по соседству с Татьяной Навкой и Александром Жулиным, к которым я мог в любой момент прийти в гости. Помню, у них была вкусная итальянская газировка и меня часто ею угощали. Вообще наши отношения были как родственные. Когда мои родители расстались, папа уехал в Россию, Александр взял меня под своё крыло: возил на тренировки, присматривал на катке, давал много жизненных советов. Он заменил мне отца в те годы.
Для моего возраста и уровня Александр дал мне очень много: и скольжение, и хорошую базу, и вдохновение. Кстати, у Жулина есть опыт работы с другими одиночниками: чемпионом России Александром Абтом и вице-чемпионкой мира Фумиэ Сугури», — приводит слова Дмитриева-младшего «Матч ТВ».
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