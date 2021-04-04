Ковтун: Плющенко допустил ошибку во время чемпионата мира

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании Максим Ковтун выразил мнение, что тренер Евгений Плющенко на чемпионате мира в Стокгольме допустил ошибку, позволив Александре Трусовой на тренировке показать произвольную программу с пятью четверными прыжками.

Во время старта спортсменка допустила два падения с четверных, но сумела подняться с 12-го места после короткой программы на третье итоговое.

«За день до отлёта она сделала два проката произвольной с пятью четверными чисто, многие говорили — она едет фаворитом. Но, с другой стороны, на старте не получилось. Может быть, чуть-чуть сократить, но чище делать? Посмотрите на Коляду, который боролся с четверным лутцем постоянно, и как сейчас от него веет лёгкостью и уверенностью. Он делает своё дело. Вот это опытный тренер Мишин.

В отличие от своего наставника Мишина, Плющенко допустил ошибку. Я это не раз видел. Вспоминаю чемпионат Европы, на который приехал Константин Меньшов. У него была шикарная утренняя тренировка, но зачем его привезли на вторую? Он её также потрясающе провёл, но встал на программу – и он пустой. Чуть раньше времени захотели доказать. И тут, я думаю, лучше бы она всю эту накопленную энергию не показала на тренировках перед выступлением, а именно всю силу выдала в прокате и была бы первая", — сказал Ковтун в эфире «России-24».

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