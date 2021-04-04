Ковтун: Плющенко допустил ошибку во время чемпионата мира

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании Максим Ковтун выразил мнение, что тренер Евгений Плющенко на чемпионате мира в Стокгольме допустил ошибку, позволив Александре Трусовой на тренировке показать произвольную программу с пятью четверными прыжками.
Во время старта спортсменка допустила два падения с четверных, но сумела подняться с 12-го места после короткой программы на третье итоговое.
«За день до отлёта она сделала два проката произвольной с пятью четверными чисто, многие говорили — она едет фаворитом. Но, с другой стороны, на старте не получилось. Может быть, чуть-чуть сократить, но чище делать? Посмотрите на Коляду, который боролся с четверным лутцем постоянно, и как сейчас от него веет лёгкостью и уверенностью. Он делает своё дело. Вот это опытный тренер Мишин.
В отличие от своего наставника Мишина, Плющенко допустил ошибку. Я это не раз видел. Вспоминаю чемпионат Европы, на который приехал Константин Меньшов. У него была шикарная утренняя тренировка, но зачем его привезли на вторую? Он её также потрясающе провёл, но встал на программу – и он пустой. Чуть раньше времени захотели доказать. И тут, я думаю, лучше бы она всю эту накопленную энергию не показала на тренировках перед выступлением, а именно всю силу выдала в прокате и была бы первая", — сказал Ковтун в эфире «России-24».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 апреля 2021
-
23:11
-
18:08
-
17:58
-
15:36
-
14:41
-
13:57
-
12:36
-
11:27
-
10:41
-
10:20
- 3 апреля 2021
-
20:30
-
15:26
-
13:54
-
13:32
-
10:54
-
10:19
-
00:55
-
00:36
-
00:04
- 2 апреля 2021
-
23:29
-
23:03
-
21:27
-
20:57
-
19:35
-
19:30
-
18:42
-
18:30
-
18:21
-
17:58
-
17:51
-
16:49
-
13:28
-
13:23
-
12:32
-
11:14