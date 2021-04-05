ФК «Зенит» перед матчем поздравил Москвину и её учеников с медалями ЧМ

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» перед домашним матчем 24-го тура РПЛ с «Химками» чествовал тренера по фигурному катанию Тамару Москвину и её учеников.

Перед началом игры на поле появились Тамара Москвина, её помощник Артур Минчук и подопечные – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие золото среди спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме, проходившем в марте. Также на поле вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые выиграли бронзовые награды в парном катании.

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук вручил им пакеты с футболками петербургского клуба.

Чемпионат мира по фигурному катанию оказался дебютным для пары Мишина — Галлямов. Спортсмены из Санкт-Петербурга сходу стали чемпионами мира, опередив пару из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун на 1,88 балла.