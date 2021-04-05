Российские фигуристы выступят под национальным флагом на командном турнире в Японии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подтвердил, что российские фигуристы выступят на командном турнире в Японии, который пройдёт с 15 по 18 апреля, под национальным флагом.
«Турнир в Японии — не командный чемпионат мира. Единственное правильное название — World Team Trophy. Российские фигуристы выступят под национальным флагом, потому что на предстоящий турнир решение CAS не распространяется», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Турнир World Team Trophy с участием шести национальных сборных пройдёт с 15 по 18 апреля в японской Осаке. Ранее CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года.
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