Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению ЧР по фигурному катанию

В Санкт‑Петербурге под председательством вице-губернатора Бориса Пиотровского состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря в СК «Юбилейный» в Санкт‑Петербурге. По результатам чемпионата России будет сформирована сборная команда России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Пост доступен в «инстаграме» «Фигурное катание СПб» (fskatingspb).
В рамках заседания оргкомитета также состоялась церемония поздравления тренеров Тамары Николаевны Москвиной и Алексея Николаевича Мишина, а также петербургских спортсменов – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Евгения Семененко и Михаила Коляды с успешным выступлением на чемпионате мира, прошедшего в марте в Стокгольме.
- 6 апреля 2021
-
00:48
- 5 апреля 2021
-
23:21
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:11
-
21:54
-
21:08
-
20:58
-
19:48
-
18:36
-
16:26
-
14:19
-
14:14
-
14:04
-
13:37
-
13:16
-
13:10
-
11:36
-
08:38
- 4 апреля 2021
-
23:11
-
18:08
-
17:58
-
15:36
-
14:41
-
13:57
-
12:36
-
11:27
-
10:41
-
10:20
- 3 апреля 2021
-
20:30
-
15:26
-
13:54
-
13:32
-
10:54