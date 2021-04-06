Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению ЧР по фигурному катанию

В Санкт‑Петербурге под председательством вице-губернатора Бориса Пиотровского состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.



Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря в СК «Юбилейный» в Санкт‑Петербурге. По результатам чемпионата России будет сформирована сборная команда России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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В рамках заседания оргкомитета также состоялась церемония поздравления тренеров Тамары Николаевны Москвиной и Алексея Николаевича Мишина, а также петербургских спортсменов – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Евгения Семененко и Михаила Коляды с успешным выступлением на чемпионате мира, прошедшего в марте в Стокгольме.