Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению ЧР по фигурному катанию

Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению ЧР по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

В Санкт‑Петербурге под председательством вице-губернатора Бориса Пиотровского состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря в СК «Юбилейный» в Санкт‑Петербурге. По результатам чемпионата России будет сформирована сборная команда России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Пост доступен в «инстаграме» «Фигурное катание СПб» (fskatingspb).

В рамках заседания оргкомитета также состоялась церемония поздравления тренеров Тамары Николаевны Москвиной и Алексея Николаевича Мишина, а также петербургских спортсменов – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Евгения Семененко и Михаила Коляды с успешным выступлением на чемпионате мира, прошедшего в марте в Стокгольме.

ФК «Зенит» перед матчем поздравил Москвину и её учеников с медалями ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021