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«Болею за неё!» Дмитрий Губерниев показал фото с Александрой Трусовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал совместное фото с бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года российской фигуристкой Александрой Трусовой.

«Королева четверных прыжков Александра Трусова! Болею за неё! Надо начинать ярко комментировать и фигурное катание! И, разумеется, футбол обозревать во вторник и среду! После Лиги чемпионов! Хайп ловить некогда, я работаю!» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию Трусова занимала 12-е место после короткой программы, но по итогам произвольной смогла подняться на третью позицию. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева.

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