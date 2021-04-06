Виктория Синицина: перед произвольным танцем на ЧМ сердце выпрыгивало из груди

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, прокомментировала их победу на чемпионате мира в Стокгольме.
«До произвольного танца очень нервничала, может быть, это было не видно, но сердце выпрыгивало из груди, давно такого не было. У меня бывает что-то похожее, но перед короткой. А тут я не нервничала перед короткой, а перед произвольной Никита меня успокаивал, помогал. Меня отпустило после того, как я сделала несколько шагов, а к середине программы уже каталась в свое удовольствие.
Очень важно, как ты исполняешь элементы на тренировках, судьи порой сидят и смотрят, оценивают уже тренировки. Во время соревнований не всегда можно увидеть ребра у каждого из партнёров, так что присматриваться начинают заранее. Что касается соперничества с французским дуэтом, то мы почувствовали, что можем бороться с французами после чемпионата мира в Японии. Ощутили, что движемся в правильном направлении», — цитирует Синицину ТАСС.
Синицина и Кацалапов стали первыми российскими чемпионами мира в танцах на льду за 12 лет. В 2009 году отечественные танцоры в предыдущий раз поднялись на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата мира. Ими были Оксана Домнина и Максим Шабалин.
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