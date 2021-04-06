Алина Загитова представила новый показательный номер

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве показала новый показательный номер на музыку Cinematic Orchestra. К середине выступления у спортсменки в районе солнечного сплетения начинает светиться платье. Об этом сообщает ТАСС.



«Это очень глубокая тема. Я чувствую любовь своих зрителей, болельщиков и безумно им благодарна. У меня загорается душа, и её частичкой я со всеми делюсь», — приводит слова Загитовой ТАСС.

На вопрос, планирует ли она кататься с этой программой в следующем сезоне, Алина ответила: «Посмотрим».



Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.